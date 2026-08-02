В Калининграде автомобиль сбил пешехода и врезался в дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининграде на улице Черняховского автомобиль под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения сбил пешехода и врезался в дом.
- Пешеход 2011 года рождения направлена в медицинское учреждение.
КАЛИНИНГРАД, 2 авг– РИА Новости. Автомобиль в Калининграде сбил пешехода и врезался в дом, водитель был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации областной ГАИ, ДТП произошло 19.14 (20.14 мск) на улице Черняховского в Калининграде.
"Водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Peugeot не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание", - говорится в сообщении областной ГАИ на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате ДТП пешеход направлена в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.