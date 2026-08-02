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В Калининграде автомобиль сбил пешехода и врезался в дом - РИА Новости, 02.08.2026
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21:54 02.08.2026
В Калининграде автомобиль сбил пешехода и врезался в дом

В Калининграде пьяный водитель сбил пешехода и врезался в дом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде на улице Черняховского автомобиль под управлением водителя с признаками алкогольного опьянения сбил пешехода и врезался в дом.
  • Пешеход 2011 года рождения направлена в медицинское учреждение.
КАЛИНИНГРАД, 2 авг– РИА Новости. Автомобиль в Калининграде сбил пешехода и врезался в дом, водитель был с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации областной ГАИ, ДТП произошло 19.14 (20.14 мск) на улице Черняховского в Калининграде.
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"Водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Peugeot не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание", - говорится в сообщении областной ГАИ на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате ДТП пешеход направлена в медицинское учреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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