В Калининграде проверяют причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после снятия 20 пассажиров с авиарейса Калининград — Шарм-эш-Шейх.
- Двум пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет.
КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Северо- Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам.
По информации источника, при посадке на рейс в ночь на воскресенье авиакомпании Air Cairo 24 пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят. Двоим пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет.
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"Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа", — сказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Собеседница агентства отметила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.
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