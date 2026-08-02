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В Калининграде проверяют причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет - РИА Новости, 02.08.2026
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15:59 02.08.2026 (обновлено: 20:07 02.08.2026)
В Калининграде проверяют причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет

В Калининграде проверят причины снятия 24 пассажиров с авиарейса в Египет

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Храброво
Международный аэропорт Храброво - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после снятия 20 пассажиров с авиарейса Калининград — Шарм-эш-Шейх.
  • Двум пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет.
КАЛИНИНГРАД, 1 авг — РИА Новости. Северо- Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту непредоставления услуги воздушной перевозки пассажирам.
По информации источника, при посадке на рейс в ночь на воскресенье авиакомпании Air Cairo 24 пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят. Двоим пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж — их чемоданы отправили в Египет.
«

"Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа", — сказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Собеседница агентства отметила, что прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.
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КалининградШарм-эль-ШейхЕгипетСеверо-Западная транспортная прокуратураПроисшествияРоссия
 
 
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