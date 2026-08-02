В Югре ввели режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ханты-Мансийском автономном округе объявили режим беспилотной опасности.
- Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.
"В Югре объявлен режим беспилотной опасности", – написал он в своем канале на платформе "Макс".
Кухарук уточнил, что ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности.
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