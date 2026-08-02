Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы.
- Постановление о запрете суд вынес после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы, пишет газета Jerusalem Post.
"В воскресенье Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами", - говорится в сообщении газеты.
По данным Jerusalem Post, суд вынес постановление о запрете после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.
Бен-Гвир, в свою очередь, заявил, что судьи "встали на сторону террористов".
"Вновь, во время войны, правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем", - приводит слова министра Jerusalem Post.