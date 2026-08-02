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Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем - РИА Новости, 02.08.2026
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23:17 02.08.2026 (обновлено: 23:20 02.08.2026)
Суд в Израиле запретил министру использовать крокодилов для охраны тюрем

Суд в Израиле запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы.
  • Постановление о запрете суд вынес после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Окружной суд Иерусалима запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем, в которых содержатся террористы, пишет газета Jerusalem Post.
"В воскресенье Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами", - говорится в сообщении газеты.
По данным Jerusalem Post, суд вынес постановление о запрете после петиции местной организации по защите прав животных Let the Animals Live.
Бен-Гвир, в свою очередь, заявил, что судьи "встали на сторону террористов".
"Вновь, во время войны, правовая система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам для их сдерживания Израилем", - приводит слова министра Jerusalem Post.
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