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На границе Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение - РИА Новости, 02.08.2026
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00:34 02.08.2026
На границе Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение

Плавучее заграждение установили на границе Сеуты с Марокко

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров.
  • Заграждение представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30–70 сантиметров с подводной частью до одного метра.
  • В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко, около 60 тысяч человек проникли в город за сутки, что привело к беспорядкам.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Плавучее заграждение протяженностью 500 метров установили на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город, передает корреспондент РИА Новости.
Систему развернули у пограничного волнореза Тарахаль, расположенного на границе Сеуты с Марокко. Работы начались в субботу утром, сказал агентству сотрудник гражданской гвардии.
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"Заграждение (длиной 500 метров - ред.) представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30-70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину", - объяснил он.
По словам сотрудника гвардии, дополнительно вдоль барьера разместили линию закрепленных на дне буев, предоставленных Военно-морскими силами Испании. Между элементами заграждения оставлен навигационный канал, по которому катера гражданской гвардии смогут постоянно патрулировать систему, следить за ее состоянием и препятствовать попыткам ее преодоления..
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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