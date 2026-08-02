На границе Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение

Граница между Испанией и Марокко в Сеуте. Архивное фото

Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

© REUTERS / Jon Nazca Граница между Испанией и Марокко в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ На морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко установили плавучее заграждение протяженностью 500 метров.

Заграждение представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30–70 сантиметров с подводной частью до одного метра.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко, около 60 тысяч человек проникли в город за сутки, что привело к беспорядкам.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Плавучее заграждение протяженностью 500 метров установили на морском участке границы испанского анклава Сеуты с Марокко, чтобы затруднить новые попытки мигрантов проникнуть в автономный город, передает корреспондент РИА Новости.

Систему развернули у пограничного волнореза Тарахаль, расположенного на границе Сеуты Марокко . Работы начались в субботу утром, сказал агентству сотрудник гражданской гвардии.

"Заграждение (длиной 500 метров - ред.) представляет собой пневматический плавучий барьер, возвышающийся над поверхностью воды на 30-70 сантиметров. Его подводная часть достигает одного метра в глубину", - объяснил он.

По словам сотрудника гвардии, дополнительно вдоль барьера разместили линию закрепленных на дне буев, предоставленных Военно-морскими силами Испании. Между элементами заграждения оставлен навигационный канал, по которому катера гражданской гвардии смогут постоянно патрулировать систему, следить за ее состоянием и препятствовать попыткам ее преодоления..

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.