Испанские военные ищут скрывающихся мигрантов в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Испанские военнослужащие совместно с полицией и гражданской гвардией обследуют улицы и прибрежные районы Сеуты в поисках скрывающихся мигрантов.

Обнаруженных мигрантов сопровождают в направлении пограничного пункта Тарахаль, но некоторые из них убегают и возвращаются в центральные районы города.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко, около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, что привело к беспорядкам в городе.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Испанские военнослужащие совместно с полицией и гражданской гвардией обследуют улицы и прибрежные районы автономного города Сеута в поисках скрывающихся мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.

Патрули проверяют территории под мостами, возле жилых домов, в парках, тоннелях и трубах, а также осматривают крыши и другие места, где могут укрываться незаконно прибывшие.

В одном из эпизодов военнослужащие преследовали группу разбегавшихся мигрантов. Во время погони один из силовиков ударил дубинкой по одному из них, тогда как остальные попытались скрыться среди близлежащих зданий.

Обнаруженных мигрантов сопровождают в направлении пограничного пункта Тарахаль и следят, чтобы они не отклонялись от маршрута. При этом некоторые убегают от сопровождающих и возвращаются в центральные районы города.

Напряжение заметно с обеих сторон. Военные и сотрудники правоохранительных органов, несколько дней работающие в усиленном режиме, действуют все более жестко, тогда как многие мигранты выглядят истощенными и раздраженными из-за нехватки еды, воды и сна и нередко агрессивно реагируют на попытки направить их к границе.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко . В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.