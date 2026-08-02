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Нелегальные мигранты часами остаются в море у побережья Сеуты - РИА Новости, 02.08.2026
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00:30 02.08.2026 (обновлено: 00:31 02.08.2026)
Нелегальные мигранты часами остаются в море у побережья Сеуты

Мигранты часами скрываются в море у испанской Сеуты от патрулей на берегу

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Незаконно прибывшие из Марокко мигранты часами остаются в море у побережья испанского города-анклава Сеуты, не решаясь выйти на берег.
  • Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту в конце июля.
  • На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки, в городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Незаконно прибывшие из Марокко мигранты часами остаются в море у побережья испанского города-анклава Сеуты, не решаясь выйти на берег, который патрулируют военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Люди продолжительное время находятся в воде, наблюдая за передвижениями силовиков на суше. Когда патрули приближаются к группам мигрантов на побережье, те разбегаются, прячутся за зданиями, под мостами и в других труднодоступных местах, а некоторые вновь уходят в море.
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в Сеуте
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Сотни незаконно прибывших по-прежнему бродят вдоль побережья и по улицам в районе пограничного пункта Тарахаль, расположенного на границе Сеуты с Марокко. Многие выглядят изможденными после нескольких дней, проведенных без нормального сна, еды и воды.
Местных жителей в прибрежных кварталах практически не видно. Они стараются избегать территории возле границы из-за сохраняющейся напряженности. Число рассредоточившихся по району мигрантов визуально значительно превышает число находящихся там патрулей.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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