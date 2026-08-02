Нелегальные мигранты часами остаются в море у побережья Сеуты

Краткий пересказ от РИА ИИ Незаконно прибывшие из Марокко мигранты часами остаются в море у побережья испанского города-анклава Сеуты, не решаясь выйти на берег.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту в конце июля.

На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки, в городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Незаконно прибывшие из Марокко мигранты часами остаются в море у побережья испанского города-анклава Сеуты, не решаясь выйти на берег, который патрулируют военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Люди продолжительное время находятся в воде, наблюдая за передвижениями силовиков на суше. Когда патрули приближаются к группам мигрантов на побережье, те разбегаются, прячутся за зданиями, под мостами и в других труднодоступных местах, а некоторые вновь уходят в море.

Сотни незаконно прибывших по-прежнему бродят вдоль побережья и по улицам в районе пограничного пункта Тарахаль, расположенного на границе Сеуты Марокко . Многие выглядят изможденными после нескольких дней, проведенных без нормального сна, еды и воды.

Местных жителей в прибрежных кварталах практически не видно. Они стараются избегать территории возле границы из-за сохраняющейся напряженности. Число рассредоточившихся по району мигрантов визуально значительно превышает число находящихся там патрулей.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.