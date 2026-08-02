Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в Сеуте

Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

© REUTERS / Fabian Bimmer Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Незаконно прибывшие мигранты прячутся в разных районах испанского города Сеута, чтобы избежать возвращения в Марокко.

Около 60 тысяч мигрантов проникли за сутки в Сеуту из Марокко в конце июля.

На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки, и город усилил присутствие полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко, передает корреспондент РИА Новости.

Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Они рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить местонахождение всех незаконно прибывших силовикам сложно.

Несмотря на усиленное присутствие силовых структур, число мигрантов, остающихся на улицах и побережье, визуально значительно превышает количество задействованных патрулей.

Многие выглядят истощенными и несут с собой небольшие пакеты с сухими продуктами. Некоторые резко и настойчиво подходят к прохожим, прося еду и деньги. Местные жители стараются избегать прибрежных районов возле пограничного пункта Тарахаль из-за сохраняющейся напряженности.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко . В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.