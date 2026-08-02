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Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в Сеуте - РИА Новости, 02.08.2026
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00:14 02.08.2026
Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в Сеуте

Мигранты пытаются затеряться в Сеуте, прячась под мостами и на крышах

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Незаконно прибывшие мигранты прячутся в разных районах испанского города Сеута, чтобы избежать возвращения в Марокко.
  • Около 60 тысяч мигрантов проникли за сутки в Сеуту из Марокко в конце июля.
  • На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки, и город усилил присутствие полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута, прячась под мостами, на крышах домов, пляжах, в парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Они рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить местонахождение всех незаконно прибывших силовикам сложно.
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Несмотря на усиленное присутствие силовых структур, число мигрантов, остающихся на улицах и побережье, визуально значительно превышает количество задействованных патрулей.
Многие выглядят истощенными и несут с собой небольшие пакеты с сухими продуктами. Некоторые резко и настойчиво подходят к прохожим, прося еду и деньги. Местные жители стараются избегать прибрежных районов возле пограничного пункта Тарахаль из-за сохраняющейся напряженности.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов с территории Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки. В городе развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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