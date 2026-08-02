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В Сеуте пожаловались на неравные меры безопасности из-за наплыва мигрантов - РИА Новости, 02.08.2026
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17:58 02.08.2026
В Сеуте пожаловались на неравные меры безопасности из-за наплыва мигрантов

Представители малого бизнеса в Сеуте пожаловались на неравные меры безопасности

© REUTERS / Fabian BimmerИспанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Испанские военнослужащие и полицейские сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владельцы небольших торговых точек в испанском автономном городе Сеута пожаловались на недостаточную охрану со стороны полиции.
  • Полиция обеспечивает безопасность крупных сетевых супермаркетов, в то время как малому бизнесу рекомендуют временно прекращать работу.
  • Из-за отсутствия охраны после кражи предприниматель решил не открывать свой сувенирный магазин в выходные.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Владельцы небольших торговых точек в испанского автономного города Сеута пожаловались, что полиция охраняет преимущественно крупные супермаркеты, тогда как малому бизнесу приходится закрываться из-за опасений за безопасность, передает корреспондент РИА Новости.
"Это так несправедливо. Они защищают интересы и без того богатых предприятий, а до небольших магазинов, таких как мой, им нет никакого дела. Я тоже нуждаюсь в охране", - рассказал РИА Новости владелец магазина Supermercado Khalifa, Мехди.
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По его словам, возле крупных сетевых супермаркетов выставлены полицейские наряды, которые контролируют вход и обеспечивают безопасность персонала и покупателей. Небольшие торговые точки при этом остаются без подобной защиты, а их владельцам рекомендуют временно прекращать работу.
Аналогичную позицию высказал хозяин местного сувенирного магазина. Он рассказал, что в пятницу группа босых молодых людей украла из торговой точки целую партию шлепанцев. Предприниматель отметил, что после случившегося полиция так и не выставила охрану возле его магазина. Из-за опасений за собственную безопасность и сохранность товара он решил не открывать торговую точку в субботу и воскресенье.
В конце июля испанская Сеута, расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. Многие магазины, рестораны и аптеки Сеуты временно прекратили работу. Власти Испании направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысячи человек.
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В миреСеутаСеверная АфрикаМароккоНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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