В Сеуте пожаловались на неравные меры безопасности из-за наплыва мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Владельцы небольших торговых точек в испанском автономном городе Сеута пожаловались на недостаточную охрану со стороны полиции.

Полиция обеспечивает безопасность крупных сетевых супермаркетов, в то время как малому бизнесу рекомендуют временно прекращать работу.

Из-за отсутствия охраны после кражи предприниматель решил не открывать свой сувенирный магазин в выходные.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Владельцы небольших торговых точек в испанского автономного города Сеута пожаловались, что полиция охраняет преимущественно крупные супермаркеты, тогда как малому бизнесу приходится закрываться из-за опасений за безопасность, передает корреспондент РИА Новости.

"Это так несправедливо. Они защищают интересы и без того богатых предприятий, а до небольших магазинов, таких как мой, им нет никакого дела. Я тоже нуждаюсь в охране", - рассказал РИА Новости владелец магазина Supermercado Khalifa, Мехди.

По его словам, возле крупных сетевых супермаркетов выставлены полицейские наряды, которые контролируют вход и обеспечивают безопасность персонала и покупателей. Небольшие торговые точки при этом остаются без подобной защиты, а их владельцам рекомендуют временно прекращать работу.

Аналогичную позицию высказал хозяин местного сувенирного магазина. Он рассказал, что в пятницу группа босых молодых людей украла из торговой точки целую партию шлепанцев. Предприниматель отметил, что после случившегося полиция так и не выставила охрану возле его магазина. Из-за опасений за собственную безопасность и сохранность товара он решил не открывать торговую точку в субботу и воскресенье.

В конце июля испанская Сеута , расположенная в Северной Африке и граничащая с Марокко, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. Многие магазины, рестораны и аптеки Сеуты временно прекратили работу. Власти Испании направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.