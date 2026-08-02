В Испании призвали разместить военных на границе Сеуты на постоянной основе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе Сеуты.
- Он потребовал закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе автономного города Сеута и закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
"Прежде всего необходимо на постоянной основе милитаризировать границу. На столько времени, сколько потребуется. И предоставить нашим вооруженным силам, полиции и гражданской гвардии правовые и материальные средства для ее эффективной защиты", - сказал Абаскаль, выступая на площади Африки в центре Сеуты.
Политик также потребовал "навсегда закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится". По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу.
Кроме того, Абаскаль призвал Рабат согласиться на возвращение всех граждан Марокко, незаконно находящихся в Сеуте, Мелилье, на Канарских островах и в других регионах Испании.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом, население самого города составляет около 85 тысячи человек.