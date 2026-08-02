В Испании призвали разместить военных на границе Сеуты на постоянной основе

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе Сеуты.

Он потребовал закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности.

СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе автономного города Сеута и закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

"Прежде всего необходимо на постоянной основе милитаризировать границу. На столько времени, сколько потребуется. И предоставить нашим вооруженным силам, полиции и гражданской гвардии правовые и материальные средства для ее эффективной защиты", - сказал Абаскаль, выступая на площади Африки в центре Сеуты

Политик также потребовал "навсегда закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится". По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу.

Кроме того, Абаскаль призвал Рабат согласиться на возвращение всех граждан Марокко, незаконно находящихся в Сеуте, Мелилье, на Канарских островах и в других регионах Испании.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.