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В Испании призвали разместить военных на границе Сеуты на постоянной основе - РИА Новости, 02.08.2026
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14:57 02.08.2026 (обновлено: 14:58 02.08.2026)
В Испании призвали разместить военных на границе Сеуты на постоянной основе

Лидер Vox Абаскаль призвал закрыть пограничный переход с Марокко

© Фото : Diego DelsoПобережье города Сеута, Испания
Побережье города Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : Diego Delso
Побережье города Сеута, Испания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе Сеуты.
  • Он потребовал закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности.
СЕУТА, 2 авг - РИА Новости. Лидер испанской правой партии Vox Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе автономного города Сеута и закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
"Прежде всего необходимо на постоянной основе милитаризировать границу. На столько времени, сколько потребуется. И предоставить нашим вооруженным силам, полиции и гражданской гвардии правовые и материальные средства для ее эффективной защиты", - сказал Абаскаль, выступая на площади Африки в центре Сеуты.
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Политик также потребовал "навсегда закрыть пограничный переход до тех пор, пока Марокко не предоставит гарантии, что подобное больше не повторится". По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу.
Кроме того, Абаскаль призвал Рабат согласиться на возвращение всех граждан Марокко, незаконно находящихся в Сеуте, Мелилье, на Канарских островах и в других регионах Испании.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом, население самого города составляет около 85 тысячи человек.
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