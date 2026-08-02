МИД Ирана назвал переговоры с Оманом по Ормузскому проливу двусторонними

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними.
- Президент США Дональд Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки, включающей открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними, другие страны не имеют к ним отношения, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Трамп добавил, что контуры возможной сделки включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
"Переговоры между Ираном и Оманом являются двусторонними и другие стороны не имеют к ним отношения", - приводит слова Багаи агентство Fars.
Глава Белого дома 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.