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МИД Ирана назвал переговоры с Оманом по Ормузскому проливу двусторонними - РИА Новости, 02.08.2026
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19:57 02.08.2026
МИД Ирана назвал переговоры с Оманом по Ормузскому проливу двусторонними

МИД Ирана: переговоры с Оманом по Ормузскому проливу являются двусторонними

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними.
  • Президент США Дональд Трамп заявил об отмене атак на Иран в свете намечающейся сделки, включающей открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними, другие страны не имеют к ним отношения, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Трамп добавил, что контуры возможной сделки включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
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"Переговоры между Ираном и Оманом являются двусторонними и другие стороны не имеют к ним отношения", - приводит слова Багаи агентство Fars.
Глава Белого дома 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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