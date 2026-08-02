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Соглашения между Ираном и США об открытии Ормуза не существует, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2026
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13:38 02.08.2026
Соглашения между Ираном и США об открытии Ормуза не существует, пишут СМИ

Fars: соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует.
  • Ранее Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают открытие Ормузского пролива.
  • По словам источника в вооруженных силах Ирана, проход через Ормузский пролив осуществляется под контролем военно-морских сил КСИР и пока продолжается агрессия США, Иран не откроет пролив.
ТЕГЕРАН, 2 авг - РИА Новости. Соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует, пролив будет закрыт, пока продолжается агрессия США в отношении исламской республики, сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленные источники.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Трамп добавил, что контуры возможной сделки включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
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"Не существует никакого соглашения об открытии Ормузского пролива, новости касательно этого вопроса неправдивы", - приводит Fars слова источника, близкого к переговорной группе.
Еще один осведомленный источник в вооруженных силах исламской республики сообщил агентству, что, пока продолжается агрессия США, Иран не откроет Ормузский пролив – проход осуществляется под контролем военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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