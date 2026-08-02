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Саудовский принц выразил обеспокоенность из-за целей США для ударов в Иране - РИА Новости, 02.08.2026
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07:12 02.08.2026
Саудовский принц выразил обеспокоенность из-за целей США для ударов в Иране

CBS: Саудовский принц бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей США в Иране

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМухаммед бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мухаммед бен Сальман Аль Сауд . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей, которые могли выбрать США для ударов в Иране.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей, которые могли выбрать США для ударов в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Портал Axios сообщал, что в субботу в телефонном разговоре с американский президентом саудовский принц выразил опасения по поводу планов США нанести массированные удары по Ирану.
"Разговор бен Салмана с Трампом касался "целиком и полностью опасений по поводу целей", - отмечает телеканал.
Трамп ранее сообщил, что контуры возможной сделки США с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Трамп рассказал о параметрах возможной сделки с Ираном
05:16
 
В миреСШАИранСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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