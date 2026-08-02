Саудовский принц выразил обеспокоенность из-за целей США для ударов в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей, которые могли выбрать США для ударов в Иране.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей, которые могли выбрать США для ударов в Иране, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Портал Axios сообщал, что в субботу в телефонном разговоре с американский президентом саудовский принц выразил опасения по поводу планов США нанести массированные удары по Ирану.
"Разговор бен Салмана с Трампом касался "целиком и полностью опасений по поводу целей", - отмечает телеканал.
Трамп ранее сообщил, что контуры возможной сделки США с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.