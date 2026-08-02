Саудовский принц выразил обеспокоенность из-за целей США для ударов в Иране

"Разговор бен Салмана с Трампом касался "целиком и полностью опасений по поводу целей", - отмечает телеканал.

Трамп ранее сообщил, что контуры возможной сделки США с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе.