Иранский депутат назвал единственный вариант урегулирования по Ормузу

Краткий пересказ от РИА ИИ Хасан Гашгави заявил, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение Тегерана.

Согласно предложению Ирана, закрепленному в меморандуме о взаимопонимании с США, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту.

США попытались установить собственный коридор через воды вдоль берегов Омана, что вызвало ответ Ирана в виде восстановления ограничений в проливе.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое самим Тегераном, заявил представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Хасан Гашгави.

"В СМИ они ( США – ред.) говорят об эскалации, тогда как через существующие каналы они просят о переговорах… Будь то эскалация или переговоры, иранское предложение о проходе через Ормузский пролив остается единственным вариантом на столе", - написал депутат на своей странице в соцсети Х

Телеканал Press TV напоминает, что речь идет о предложении, закрепленном в меморандуме о взаимопонимании, который был заключен между США и Ираном. Согласно договоренности, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Как утверждает телеканал, впоследствии США попытались установить собственный коридор через воды, пролегающие вдоль берегов Омана, что вызвало ответ Ирана, который восстановил ограничения в проливе.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.