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Иранский депутат назвал единственный вариант урегулирования по Ормузу - РИА Новости, 02.08.2026
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04:49 02.08.2026
Иранский депутат назвал единственный вариант урегулирования по Ормузу

Депутат Гашгави назвал предложение Ирана по Ормузу единственным приемлемым

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хасан Гашгави заявил, что единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение Тегерана.
  • Согласно предложению Ирана, закрепленному в меморандуме о взаимопонимании с США, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту.
  • США попытались установить собственный коридор через воды вдоль берегов Омана, что вызвало ответ Ирана в виде восстановления ограничений в проливе.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Единственным приемлемым для Ирана вариантом урегулирования конфликта с США вокруг Ормузского пролива остается предложение, выдвинутое самим Тегераном, заявил представитель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Хасан Гашгави.
"В СМИ они (США – ред.) говорят об эскалации, тогда как через существующие каналы они просят о переговорах… Будь то эскалация или переговоры, иранское предложение о проходе через Ормузский пролив остается единственным вариантом на столе", - написал депутат на своей странице в соцсети Х.
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Телеканал Press TV напоминает, что речь идет о предложении, закрепленном в меморандуме о взаимопонимании, который был заключен между США и Ираном. Согласно договоренности, Иран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту. Как утверждает телеканал, впоследствии США попытались установить собственный коридор через воды, пролегающие вдоль берегов Омана, что вызвало ответ Ирана, который восстановил ограничения в проливе.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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