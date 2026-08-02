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Саудовский принц выразил опасения из-за ударов США по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2026
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04:06 02.08.2026 (обновлено: 04:32 02.08.2026)
Саудовский принц выразил опасения из-за ударов США по Ирану, пишут СМИ

Axios: саудовский принц бен Салман выразил опасения по поводу атак США по Ирану

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМухаммед Бен Салман
Мухаммед Бен Салман - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мухаммед Бен Салман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил опасения по поводу планов США нанести массированные удары по Ирану.
  • Представители Катара провели переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива.
  • Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана.
ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в субботу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и выразил опасения по поводу его планов нанести массированные удары по Ирану, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.
"Саудовцы выразили опасения и попросили прояснить план действий", - сказал изданию неназванный чиновник США.
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Другой источник уточнил, что принц призвал Трампа снизить напряженность и избегать нанесения ударов.
По информации еще одного источника, представители Катара в субботу провели отдельные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока неочевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности.
Телеканал Press TV сообщил ранее, что Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, они возможны уже в текущие выходные.
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Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранСаудовская АравияДональд ТрампАббас АракчиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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