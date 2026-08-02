В Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паром загорелся у побережья острова Мадура в Индонезии, пять человек погибли, 41 пропал без вести.
- На борту парома находилось около 270 пассажиров и членов экипажа, 225 из них были спасены.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Паром загорелся у побережья острова Мадура в Индонезии утром в воскресенье, пять человек погибли, 41 пропал без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на поисково-спасательное агентство страны.
Как отмечает Рейтер, судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макассар, когда произошел инцидент. На борту находилось около 270 пассажиров и членов экипажа, 225 из них были спасены.
"По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести... после того, как паром загорелся у индонезийского острова Мадура", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, причина возгорания судна пока не известна. Спасатели продолжают поиск пропавших.