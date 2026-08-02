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В Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести - РИА Новости, 02.08.2026
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15:42 02.08.2026

В Индонезии загорелся паром, пять человек погибли, 41 пропал без вести

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме у острова Мадура в Индонезии
Пожар на пароме у острова Мадура в Индонезии - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме у острова Мадура в Индонезии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паром загорелся у побережья острова Мадура в Индонезии, пять человек погибли, 41 пропал без вести.
  • На борту парома находилось около 270 пассажиров и членов экипажа, 225 из них были спасены.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Паром загорелся у побережья острова Мадура в Индонезии утром в воскресенье, пять человек погибли, 41 пропал без вести, передает агентство Рейтер со ссылкой на поисково-спасательное агентство страны.
Как отмечает Рейтер, судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макассар, когда произошел инцидент. На борту находилось около 270 пассажиров и членов экипажа, 225 из них были спасены​.
"По меньшей мере пять человек погибли и 41 числится пропавшим без вести... после того, как паром загорелся у индонезийского острова Мадура", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, причина возгорания судна пока не известна. Спасатели продолжают поиск пропавших.
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