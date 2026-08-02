Священник рассказал, что нужно сделать в Ильин день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Православным христианам в День пророка Ильи рекомендуется посетить храм или помолиться дома, рассказал штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.
- В молитвенном обращении, пояснил он, у Бога можно попросить смелости стоять за веру и воспитывать детей в православии.
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Православным христианам в День пророка Ильи следует сходить в храм или в домашней молитве попросить у Бога для себя смелости, чтобы твердо стоять за веру и воспитывать детей в православии, рассказал РИА Новости штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.
В России 2 августа празднуют день ВДВ. Небесным покровителем этих войск является пророк Илья, день памяти которого тоже приходится на 2 августа.
"Верующим людям в день пророка Ильи можно прийти в храм, помолиться, почтить великого святого. Этот вариант лучший. Но можно обойтись домашней молитвой, найти в поисковой системе молитву святого пророка Ильи. И попросите Бога, чтобы вселилась в нас подобная пророку смелость, решительность стоять твердо за православную веру, хранить ее в сердце, своей жизни. Детей воспитывать в православии, потому что это наше будущее", - сказал отец Василий Гелеван.
Он напомнил, что святой пророк Илья известен своей ревностью о Боге. "Он очень серьезный, бесстрашный: явился к царю и с риском для своей жизни обличил его во грехах – служении языческому божеству, то есть религиозной измене. Думаю, не каждый человек смог бы так сделать. Но пророк Илья отстоял правду: победил в молитвенном состязании языческих жрецов, доказал, что надо поклоняться единому Богу", - добавил священник.
Согласно Православной энциклопедии, Илья родился в городе Фесва в Заиорданье, его пророческое служение проходило в Израильском царстве в правление царей Ахава (874-853) и Охозии (853-852) "в период, когда в Северном царстве широко распространялся культ Ваала" - языческого божества. Имя "Илья" переводится как "Бог мой Господь", что выражает основное содержание служения пророка, "ревностно боровшегося за поклонение единому Богу и делами являвшего Его могущество".