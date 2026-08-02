Священник рассказал, что нужно сделать в Ильин день

Священнослужители и военнослужащие во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии

Священнослужители и военнослужащие во время крестного хода по улице Ильинке в честь пророка Божия Илии

Краткий пересказ от РИА ИИ Православным христианам в День пророка Ильи рекомендуется посетить храм или помолиться дома, рассказал штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

В молитвенном обращении, пояснил он, у Бога можно попросить смелости стоять за веру и воспитывать детей в православии.

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Православным христианам в День пророка Ильи следует сходить в храм или в домашней молитве попросить у Бога для себя смелости, чтобы твердо стоять за веру и воспитывать детей в православии, рассказал РИА Новости штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках – патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.

В России 2 августа празднуют день ВДВ. Небесным покровителем этих войск является пророк Илья, день памяти которого тоже приходится на 2 августа.

"Верующим людям в день пророка Ильи можно прийти в храм, помолиться, почтить великого святого. Этот вариант лучший. Но можно обойтись домашней молитвой, найти в поисковой системе молитву святого пророка Ильи. И попросите Бога, чтобы вселилась в нас подобная пророку смелость, решительность стоять твердо за православную веру, хранить ее в сердце, своей жизни. Детей воспитывать в православии, потому что это наше будущее", - сказал отец Василий Гелеван.

Он напомнил, что святой пророк Илья известен своей ревностью о Боге. "Он очень серьезный, бесстрашный: явился к царю и с риском для своей жизни обличил его во грехах – служении языческому божеству, то есть религиозной измене. Думаю, не каждый человек смог бы так сделать. Но пророк Илья отстоял правду: победил в молитвенном состязании языческих жрецов, доказал, что надо поклоняться единому Богу", - добавил священник.