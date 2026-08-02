"Может закончиться плохо". Чего не стоит делать в Ильин день

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтут память святого Илии. С именем ветхозаветного пророка связано немало заблуждений и противоречивых фактов. Одни убеждены, что на праздник в его честь следует непременно искупаться. Другие, напротив, предостерегают: лезть в воду ни в коем случае нельзя. О том, кто же прав, — в материале РИА Новости.
"Грозный святой"
Илия он для славян. Подлинное имя пророка звучит как Элийяху, что в переводе с древнееврейского означает "Яхве", или "Господь Мой". И оно, пожалуй, наиболее точно характеризует его — ревностного поборника веры и грозу мирских пороков.
В Писании рассказывается, как однажды пророк публично обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Его супруга, финикиянка Иезавель, насадила в стране культ вавилонских богов Ваала и Иштар. Илия пытался образумить правителя: если он и его народ и дальше продолжат жить во грехе, царство вскоре постигнет божья кара.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКрестный ход на Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск
Крестный ход на Красной площади в Москве в честь празднования Дня Воздушно-десантных войск
"Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил он. Сказанное свершилось: три долгих года стояла сильная засуха.
Другой случай совсем экстраординарный: пророк так ревностно защищал единобожие, что собственными руками убил языческих жрецов. Правда, эта история все же исключение. И запомнился Илия больше добрыми делами. Например, воскресил сына бедной вдовы или заступался за людей перед сильными мира.
А вот на Руси — особенно в народе — Илию все равно воспринимали как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства к нему перекочевали некоторые черты самого могущественного из славянских богов — Перуна. Именно поэтому, к слову, Илие нередко приписывали власть над громом и молниями.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков"
Выставка "Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков"
Как поясняют фольклористы, народ на свой манер переделал эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия телесно вознесся на небеса на огненной колеснице. Отсюда, кстати, и многочисленные поговорки типа "Гремит гром — значит пророк Божий по небу едет".
Защитник Москвы
Несмотря на это, православные нисколько не сомневаются: пророк Божий продолжает помогать людям. Исследователи отмечают, что почитание Илии на Руси особенно возросло после Смутного времени.
В мае 1606-го златоглавую огласил набат с колокольни Ивана Великого. Народ призывали восстать против самозванца Лжедмитрия. Скорее всего, организаторами освободительной кампании были московские бояре. Однако народная молва приписала успешное изгнание Гришки Отрепьева "святому громовержцу".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Военнослужащие во время крестного хода в честь пророка Божия Илии, проходящего в рамках праздничных мероприятий, посвященных 89-й годовщине со дня образования ВДВ, в Москве. 2 августа 2019
Спустя всего пару десятилетий именно в Москве появилась традиция проходить крестным ходом на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места до старейшего столичного храма в честь пророка — в районе Китай-города.
Этот древний обычай жив и теперь. Причем не только в златоглавой, но и во многих других регионах. Впрочем, популярен Илья-пророк не только поэтому.
Ильинский храм есть почти в каждом городе. В честь святого называли улицы, села, деревни. Видимо, рассуждают священнослужители, его ревностное отношение к вере отзывалось в русских сердцах.
Наряду с этим существует и сугубо народное чествование пророка. В старину в предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне, как правило, не работали в поле. Ведь ненароком можно прогневать грозного святого — а тот, чего доброго, нашлет грозу или град. Чтобы этого не произошло, читали особые заговоры. Церковь, однако, "доморощенное богословие" неизменно осуждала.
Празднование Дня ВДВ
Как и другой обычай — "братчины", на которые, как правило, собиралась вся деревня. Праздничное угощение по традиции готовили исключительно мужчины. А завершали трапезу массовыми гуляниями: хороводами, песнями и плясками до темноты.
"Русалки утащат"
С особым колоритом отмечают 2 августа и сегодня. Только вот повод для многих другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Днем памяти пророка случайное. Но из-за этого Илию нередко именуют небесным покровителем "крылатой пехоты".
Духовенство же неизменно призывает всех, кто так или иначе причастен к торжеству, помнить об одном — во всем следует знать меру. Будь то шумные застолья и горячительные напитки или традиционное купание в фонтанах.
Кстати, с последним связано одно расхожее предубеждение: якобы после Ильина дня ни в коем случае нельзя купаться. Подобное можно порой услышать даже от воцерковленных людей. А каких-нибудь полтора века назад русский крестьянин еще бы добавил: "Иначе русалки утащат на дно!"
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДесантник во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе
Десантник во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе
Священники разъясняют: это народное предание, и с православием оно не имеет ничего общего. Но, как ни странно, у поверья есть вполне рациональное объяснение.
Дело в том, что в северных широтах уже к августу ночи становятся довольно холодными, а реки и озера быстро остывают. Поэтому в воду лезть не стоит, иначе можно легко простудиться. Или чего хуже — начнутся судороги.
Так что народный запрет вполне обоснованный. Просто со временем к нему присоединилась доморощенная мистика. Верующим от нее следует держаться подальше — как это делал ветхозаветный пророк Илия.