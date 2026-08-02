"Может закончиться плохо". Чего не стоит делать в Ильин день

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные чтут память святого Илии. С именем ветхозаветного пророка связано немало заблуждений и противоречивых фактов. Одни убеждены, что на праздник в его честь следует непременно искупаться. Другие, напротив, предостерегают: лезть в воду ни в коем случае нельзя. О том, кто же прав, — в материале РИА Новости.

"Грозный святой"

Илия он для славян. Подлинное имя пророка звучит как Элийяху, что в переводе с древнееврейского означает "Яхве", или "Господь Мой". И оно, пожалуй, наиболее точно характеризует его — ревностного поборника веры и грозу мирских пороков.

В Писании рассказывается, как однажды пророк публично обвинил израильского царя Ахава в идолопоклонстве. Его супруга, финикиянка Иезавель, насадила в стране культ вавилонских богов Ваала и Иштар. Илия пытался образумить правителя: если он и его народ и дальше продолжат жить во грехе, царство вскоре постигнет божья кара.

"Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову", — возвестил он. Сказанное свершилось: три долгих года стояла сильная засуха.

Другой случай совсем экстраординарный: пророк так ревностно защищал единобожие, что собственными руками убил языческих жрецов. Правда, эта история все же исключение. И запомнился Илия больше добрыми делами. Например, воскресил сына бедной вдовы или заступался за людей перед сильными мира.

А вот на Руси — особенно в народе — Илию все равно воспринимали как "грозного святого". Все дело в том, что с принятием христианства к нему перекочевали некоторые черты самого могущественного из славянских богов — Перуна. Именно поэтому, к слову, Илие нередко приписывали власть над громом и молниями.

Как поясняют фольклористы, народ на свой манер переделал эпизод из библейской Книги Царств — о том, как Илия телесно вознесся на небеса на огненной колеснице. Отсюда, кстати, и многочисленные поговорки типа "Гремит гром — значит пророк Божий по небу едет".

Защитник Москвы

Несмотря на это, православные нисколько не сомневаются: пророк Божий продолжает помогать людям. Исследователи отмечают, что почитание Илии на Руси особенно возросло после Смутного времени.

В мае 1606-го златоглавую огласил набат с колокольни Ивана Великого. Народ призывали восстать против самозванца Лжедмитрия. Скорее всего, организаторами освободительной кампании были московские бояре. Однако народная молва приписала успешное изгнание Гришки Отрепьева "святому громовержцу".

Спустя всего пару десятилетий именно в Москве появилась традиция проходить крестным ходом на Ильин день. Торжественная процессия во главе с патриархом шла от Лобного места до старейшего столичного храма в честь пророка — в районе Китай-города.

Этот древний обычай жив и теперь. Причем не только в златоглавой, но и во многих других регионах. Впрочем, популярен Илья-пророк не только поэтому.

Ильинский храм есть почти в каждом городе. В честь святого называли улицы, села, деревни. Видимо, рассуждают священнослужители, его ревностное отношение к вере отзывалось в русских сердцах.

Наряду с этим существует и сугубо народное чествование пророка. В старину в предшествующие Ильину дню четверг и пятницу крестьяне, как правило, не работали в поле. Ведь ненароком можно прогневать грозного святого — а тот, чего доброго, нашлет грозу или град. Чтобы этого не произошло, читали особые заговоры. Церковь, однако, "доморощенное богословие" неизменно осуждала.

Как и другой обычай — "братчины", на которые, как правило, собиралась вся деревня. Праздничное угощение по традиции готовили исключительно мужчины. А завершали трапезу массовыми гуляниями: хороводами, песнями и плясками до темноты.

"Русалки утащат"

С особым колоритом отмечают 2 августа и сегодня. Только вот повод для многих другой — профессиональный праздник Воздушно-десантных войск. Совпадение с Днем памяти пророка случайное. Но из-за этого Илию нередко именуют небесным покровителем "крылатой пехоты".

Духовенство же неизменно призывает всех, кто так или иначе причастен к торжеству, помнить об одном — во всем следует знать меру. Будь то шумные застолья и горячительные напитки или традиционное купание в фонтанах.

Кстати, с последним связано одно расхожее предубеждение: якобы после Ильина дня ни в коем случае нельзя купаться. Подобное можно порой услышать даже от воцерковленных людей. А каких-нибудь полтора века назад русский крестьянин еще бы добавил: "Иначе русалки утащат на дно!"

Священники разъясняют: это народное предание, и с православием оно не имеет ничего общего. Но, как ни странно, у поверья есть вполне рациональное объяснение.

Дело в том, что в северных широтах уже к августу ночи становятся довольно холодными, а реки и озера быстро остывают. Поэтому в воду лезть не стоит, иначе можно легко простудиться. Или чего хуже — начнутся судороги.