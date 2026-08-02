WSJ предупредила об опасности инвестиций в ИИ

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"В один день пузырь лопнет и потянет за собой весь рынок... Из-за того, что деньги вливаются в искусственный интеллект, сейчас мы направляемся в опасную зону. Траты на строительство дата-центров на ближайшие четыре года, оцениваемые в семь триллионов долларов, достаточны для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты", - говорится в публикации.