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WSJ предупредила об опасности инвестиций в ИИ - РИА Новости, 02.08.2026
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16:14 02.08.2026 (обновлено: 16:16 02.08.2026)
WSJ предупредила об опасности инвестиций в ИИ

WSJ: инвестиции в ИИ могут создать финансовый пузырь, который обрушит рынок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСервер в центре обработки данных
Сервер в центре обработки данных - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвестиции в сферу искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных могут создать финансовый пузырь, который способен обрушить весь рынок.
  • Затраты на строительство дата-центров в семь триллионов долларов могут серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти вложения.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта (ИИ) и в частности в строительство центров обработки данных (ЦОД) могут создать финансовый пузырь, который лопнет и обрушит весь рынок, пишет газета Wall Street Journal.
«
"В один день пузырь лопнет и потянет за собой весь рынок... Из-за того, что деньги вливаются в искусственный интеллект, сейчас мы направляемся в опасную зону. Траты на строительство дата-центров на ближайшие четыре года, оцениваемые в семь триллионов долларов, достаточны для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, рост использования заимствований для инвестиций в ИИ также означает, что разрыв пузыря приведет к удару по финансовой системе, а это совсем не то, что рынок может игнорировать.
В начале июля издание NOTUS сообщало, что штатные аналитики министерства финансов США предупреждают о высоком уровне риска для американской экономики в случае коллапса пузыря искусственного интеллекта.
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Министерство финансов СШАТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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