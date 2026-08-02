Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Краткий пересказ от РИА ИИ Автор не смог добиться защиты авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные с помощью нейросети.

Суд в Москве посчитал создание этих изображений техническим процессом, а не творчеством.

По мнению суда, идеи, использованные в изображениях, не новы и часто применяются в искусстве и медиа.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Автор сгенерированных в нейросети изображений "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином" не смог добиться защиты авторских прав, поскольку суд в Москве посчитал их создание не творчеством, а техническим процессом, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Автор иска указал, что переработал в нейросети репродукции картины "Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. В резульате у него получились арт-объекты "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином", а ответчик использовал их на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Истец просил суд взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

Ответчик иск не признал и отметил, что использование истцом изображений с внесением незначительных изменений в оригинальные произведения недостаточно для того, чтобы признать полученное результатом творческой деятельности, а потому они не могут считаться объектами авторского права, подлежащими защите.

Истец настаивал в суде, что для создания произведений выкупил фотографии, на которых заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал и подложил фон изображения, а Джоконде изменил положение руки, мимику рта и контур лица, увеличил объем волос и растрепал их, подрисовал мешки под глазами и прикрепил патчи, в руку с накрашенными ногтями поместил бокал вина, указано в материалах.

Суд отметил, что спорные изображения созданы нейросетью, а раз у нее нет сознания, нельзя утверждать, что ИИ прилагает творческие усилия. По мнению инстанции, идея взъерошенных волос, одутловатости лица, бокал вина в руке, равно как и замена факела у Статуи Свободы на бокал вина, не нова, и часто используется в искусстве и медиа.

« "Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад", — указал суд, отклонив исковые требования.