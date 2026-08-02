Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсоне прогремели взрывы.
- Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил в воскресенье украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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