Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова прогремели взрывы.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал трижды сообщал о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.
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"За пределами Харькова раздались взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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