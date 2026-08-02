Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел новый взрыв.
- В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее утром телеканал уже сообщал о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.
"В Харькове раздался взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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