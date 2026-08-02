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Россия увеличила ввоз минеральной воды из Грузии до исторического максимума - РИА Новости, 02.08.2026
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04:26 02.08.2026 (обновлено: 04:30 02.08.2026)
Россия увеличила ввоз минеральной воды из Грузии до исторического максимума

Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до $46,4 млн

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство минеральной воды
Производство минеральной воды - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Производство минеральной воды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы — 46,4 миллиона долларов за первое полугодие.
  • Импорт яблочных соков из Грузии в Россию вырос в июне в 8 раз в годовом выражении — до 388,8 тысячи долларов.
  • Закупка сладкой газировки из Грузии сократилась на 22 % в годовом выражении, до 5,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы - 46,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской таможни.
Так, в январе-июне текущего года Москва ввезла минералку из Тбилиси на 46,4 миллиона долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года сумма закупок составляла 41,8 миллиона.
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Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума: таких сумм по итогам полугодичного периода еще не было. Грузинская таможня предоставляет данные с 2009 года.
Помимо этого, популярностью на российском рынке пользуются фруктовые соки из Грузии. Так, импорт яблочных соков вырос в июне сразу в 8 раз в годовом выражении - до 388,8 тысячи долларов.
При этом закупать сладкую газировку у Грузии Россия стала меньше: сумма ввоза этих напитков сократилась 22% в годовом выражении, до 5,4 миллиона долларов.
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