Россия увеличила ввоз минеральной воды из Грузии до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы — 46,4 миллиона долларов за первое полугодие.

Импорт яблочных соков из Грузии в Россию вырос в июне в 8 раз в годовом выражении — до 388,8 тысячи долларов.

Закупка сладкой газировки из Грузии сократилась на 22 % в годовом выражении, до 5,4 миллиона долларов.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы - 46,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской таможни.

Так, в январе-июне текущего года Москва ввезла минералку из Тбилиси на 46,4 миллиона долларов, тогда как за аналогичный период 2025 года сумма закупок составляла 41,8 миллиона.

Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума: таких сумм по итогам полугодичного периода еще не было. Грузинская таможня предоставляет данные с 2009 года.

Помимо этого, популярностью на российском рынке пользуются фруктовые соки из Грузии. Так, импорт яблочных соков вырос в июне сразу в 8 раз в годовом выражении - до 388,8 тысячи долларов.