Россия увеличила ввоз минеральной воды из Грузии до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы — 46,4 миллиона долларов за первое полугодие.
- Импорт яблочных соков из Грузии в Россию вырос в июне в 8 раз в годовом выражении — до 388,8 тысячи долларов.
- Закупка сладкой газировки из Грузии сократилась на 22 % в годовом выражении, до 5,4 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Россия по итогам первого полугодия увеличила импорт минеральной воды из Грузии до исторически максимальной суммы - 46,4 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской таможни.
Импорт вырос на 11% в годовом выражении и достиг исторического максимума: таких сумм по итогам полугодичного периода еще не было. Грузинская таможня предоставляет данные с 2009 года.
Помимо этого, популярностью на российском рынке пользуются фруктовые соки из Грузии. Так, импорт яблочных соков вырос в июне сразу в 8 раз в годовом выражении - до 388,8 тысячи долларов.
При этом закупать сладкую газировку у Грузии Россия стала меньше: сумма ввоза этих напитков сократилась 22% в годовом выражении, до 5,4 миллиона долларов.