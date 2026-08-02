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В Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета - РИА Новости, 02.08.2026
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17:42 02.08.2026 (обновлено: 18:42 02.08.2026)
В Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета

Два вертолета столкнулись во время тушения пожара в Греции

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Греции столкнулись два вертолета, участвовавшие в операции по тушению пожара.
  • Сейчас ведутся поиски членов экипажей.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Греции потерпели крушение два спасательных вертолета, сообщила местная пожарная служба.
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"В районе Псатха столкнулись два вертолета, участвовавшие в операции по тушению пожара", — привело ее заявление издание Kathimerini.
Сейчас идут поиски членов экипажей.
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