В Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Греции столкнулись два вертолета, участвовавшие в операции по тушению пожара.
- Сейчас ведутся поиски членов экипажей.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Греции потерпели крушение два спасательных вертолета, сообщила местная пожарная служба.
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"В районе Псатха столкнулись два вертолета, участвовавшие в операции по тушению пожара", — привело ее заявление издание Kathimerini.
Сейчас идут поиски членов экипажей.
Почти 500 человек борются с лесным пожаром, охватившим области Аттика и Беотия на западе Греции. К тушению огня привлекли 134 единиц техники, а также спасателей из Франции и Румынии.
Как писала местная газета "Прото тема", использование авиации почти невозможно из-за штормовых ветров. При этом в окрестностях города Мегара уже горят дома.