Краткий пересказ от РИА ИИ Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут выдвинул теорию о возможном отравлении сенатора США Линдси Грэма* украинцами.

Виктор Бут считает, что Владимир Зеленский использовал визит Линдси Грэма на Украину для своих политических целей.

Офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут считает, что сенатор США Линдси Грэм* мог быть отравлен украинцами.

"У меня есть даже такая теория, что (Владимир - ред.) Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер... Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили", - сказал Бут "Комсомольской правде" , отвечая на вопрос о визите Зеленского в США.

Эксперт считает, что глава киевского режима использовал похороны Грэма*, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и сенаторами, а также присутствовать на голосовании за принятие антироссийских санкций, которые подготовил Грэм.

Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.