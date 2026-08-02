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Сенатора Линдси Грэма* могли отравить украинцы, заявил Бут - РИА Новости, 02.08.2026
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05:09 02.08.2026 (обновлено: 06:38 02.08.2026)
Сенатора Линдси Грэма* могли отравить украинцы, заявил Бут

Виктор Бут считает, что сенатор США Линдси Грэм мог быть отравлен Зеленским

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут выдвинул теорию о возможном отравлении сенатора США Линдси Грэма* украинцами.
  • Виктор Бут считает, что Владимир Зеленский использовал визит Линдси Грэма на Украину для своих политических целей.
  • Офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут считает, что сенатор США Линдси Грэм* мог быть отравлен украинцами.
"У меня есть даже такая теория, что (Владимир - ред.) Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм* (ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма*, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был) посетил предприятие, вернулся и умер... Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили", - сказал Бут "Комсомольской правде", отвечая на вопрос о визите Зеленского в США.
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Эксперт считает, что глава киевского режима использовал похороны Грэма*, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и сенаторами, а также присутствовать на голосовании за принятие антироссийских санкций, которые подготовил Грэм.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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