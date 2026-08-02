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Глава МИД Ирана предупредил об ответственности за содействие атакам США - РИА Новости, 02.08.2026
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00:23 02.08.2026
Глава МИД Ирана предупредил об ответственности за содействие атакам США

Глава МИД Ирана Аракчи предупредил об ответственности за содействие атакам США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана.
  • Аббас Аракчи заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока после заявлений Центрального командования ВС США о проведении атак на Иран.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает телеканал Press TV.
По данным телеканала, Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, обсудив с ним события в регионе.
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"Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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