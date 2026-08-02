Министр труда ФРГ назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической.
- Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях, и ее опережают несколько стран, в том числе Китай.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической и признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.
"Бюджетная ситуация в стране катастрофическая... Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций", - сказала Бас в интервью телеканалу ZDF.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.