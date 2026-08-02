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Министр труда ФРГ назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической - РИА Новости, 02.08.2026
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21:50 02.08.2026
Министр труда ФРГ назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

Министр труда Германии Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической.
  • Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях, и ее опережают несколько стран, в том числе Китай.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической и признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.
"Бюджетная ситуация в стране катастрофическая... Во многих технологических областях мы больше не занимаем ведущих позиций", - сказала Бас в интервью телеканалу ZDF.
Министр добавила, что в технологическом плане Германию опережают несколько стран, в том числе Китай. По мнению Бас, продолжающиеся в мире конфликты влияют на экономическую ситуацию в ФРГ.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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