Министр труда ФРГ назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической

БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Министр труда ФРГ Бербель Бас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической и признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях.

Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.