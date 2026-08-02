Опрос показал, верят ли немцы в правящую коалицию

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 50% немцев считают, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году.

По данным опроса института INSA, проведенного 30–31 июля, 57% немцев не верят, что коалиция христианских демократов и социал-демократов продержится до 2029 года.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число немцев, считающих, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году, фактически не изменилось за три месяца и все еще составляет более 50%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Число немцев, считающих, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году, фактически не изменилось за три месяца и все еще составляет более 50%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild

В начале мая INSA проводил для Bild аналогичный опрос, в результате которого выяснилось, что 58% респондентов ожидают распада правящей коалиции ФРГ до конца нынешнего законодательного периода.

Согласно данным актуального опроса, 57% немцев не верят, что коалиция христианских демократов и социал-демократов продержится до 2029 года. 29% опрошенных заявили, что коалиция не распадется. Остальные 14% не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился 30-31 июля среди 1002 человека. Статистическая погрешность не приводится.

Компания YouGov опубликовала в июне результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в нынешнюю правящую коалицию Германии, сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.