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Опрос показал, верят ли немцы в правящую коалицию - РИА Новости, 02.08.2026
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02:15 02.08.2026
Опрос показал, верят ли немцы в правящую коалицию

INSA: более 50% немцев считают, что правящая коалиция не продержится до выборов

© РИА Новости / Александров АртурБрандербурские ворота
Брандербурские ворота - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александров Артур
Брандербурские ворота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50% немцев считают, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году.
  • По данным опроса института INSA, проведенного 30–31 июля, 57% немцев не верят, что коалиция христианских демократов и социал-демократов продержится до 2029 года.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Число немцев, считающих, что правящая коалиция Германии не продержится до следующих выборов в Бундестаг в 2029 году, фактически не изменилось за три месяца и все еще составляет более 50%, следует из результатов опроса института INSA для газеты Bild.
В начале мая INSA проводил для Bild аналогичный опрос, в результате которого выяснилось, что 58% респондентов ожидают распада правящей коалиции ФРГ до конца нынешнего законодательного периода.
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Согласно данным актуального опроса, 57% немцев не верят, что коалиция христианских демократов и социал-демократов продержится до 2029 года. 29% опрошенных заявили, что коалиция не распадется. Остальные 14% не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился 30-31 июля среди 1002 человека. Статистическая погрешность не приводится.
Компания YouGov опубликовала в июне результаты соцопроса среди граждан Германии, согласно которым поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), входящего в нынешнюю правящую коалицию Германии, сократилась до 20%, приблизившись к пятилетнему минимуму.
Ранее исследование INSA для газеты Bild показало, что канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
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