В ФРГ зафиксировали рекордно низкий уровень воды на трех участках Рейна

Краткий пересказ от РИА ИИ На трех участках реки Рейн в Германии зафиксирован рекордно низкий уровень воды.

В Рурорте (район Дуйсбурга) уровень воды составил 149 сантиметров, в Дюссельдорфе — 21 сантиметр, что на два сантиметра ниже прежних минимумов.

Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и экономике Германии.

БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на трех участках реки Рейн в Германии, сообщает газета Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на трех участках реки Рейн в Германии, сообщает газета Bild

"Уровень воды (в Рейне - ред.) опустился до исторического минимума. В дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы рекордно низкие показатели", - говорится в публикации.

По данным газеты, в полдень воскресенья уровень воды в Рурорте, районе города Дуйсбург, составлял всего 149 сантиметров, что на два сантиметра ниже прежнего минимума, зафиксированного 17 августа 2022 года. Уровень воды опустился до рекордно низкой отметки и на участке в Дюссельдорфе - показатель составил 21 сантиметр, что также на два сантиметра ниже предыдущего минимума. В Кельне уровень воды достиг исторического минимума еще в субботу.

Причиной такой динамики газета называет продолжающуюся засуху и отсутствие дождей в последние месяцы. Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и, следовательно, на экономике Германии, пишет Bild.

Эксперт Кильского института мировой экономики (IfW) Стефан Кутс ранее заявил, что обмеление Рейна вследствие засухи может снизить ВВП Германии в третьем квартале 2026 года на 0,1-0,2%. Агентство Рейтер сообщало, что суда, осуществляющие перевозки по Рейну, теперь зачастую загружаются лишь на 20% от их вместимости.