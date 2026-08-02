В Карачаево-Черкесии в доме взорвался газ, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в частном доме.
- Пострадали десять человек, семь из них госпитализированы.
НАЛЬЧИК, 2 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
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"По предварительным данным, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа, пострадали десять человек", — сказал собеседник агентства.
Семерых из них госпитализировали, угрозы их жизни нет.
ЧП случилось во время свадьбы. Возгорания после взрыва не возникло. На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
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