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В Карачаево-Черкесии в доме взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.08.2026
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17:43 02.08.2026 (обновлено: 19:54 02.08.2026)
В Карачаево-Черкесии в доме взорвался газ, есть пострадавшие

В Карачаево-Черкесии при взрыве газа в частном доме пострадали десять человек

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в частном доме.
  • Пострадали десять человек, семь из них госпитализированы.
НАЛЬЧИК, 2 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«
"По предварительным данным, в городе Усть-Джегута произошел взрыв газа, пострадали десять человек", — сказал собеседник агентства.
Семерых из них госпитализировали, угрозы их жизни нет.
ЧП случилось во время свадьбы. Возгорания после взрыва не возникло. На месте происшествия работают 20 сотрудников экстренных служб и восемь единиц техники.
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