Гарбузов: столичный КМЗ ввел в эксплуатацию 28 лифтов в Тюменской области

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В 11 жилых домах Тюмени высотой от 9 до 14 этажей установлено 28 лифтов производства столичного Карачаровского механического завода (КМЗ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
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"Московские предприятия поставляют лифтовое оборудование для реализации программ капитального ремонта по всей стране. В Тюмени Карачаровский механический завод завершил работы по вводу в эксплуатацию 28 лифтов в 11 многоквартирных домах высотой от 9 до 14 этажей. Проект предусматривал производство, поставку, замену и ввод в эксплуатацию подъемников, а также ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Для жилых домов были поставлены лифты грузоподъемностью 400 и 630 килограммов", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В рамках программ капитального ремонта КМЗ поставляет и устанавливает современное отечественное лифтовое оборудование и в других регионах Западной Сибири. Продукция завода также поставляется для многоквартирных домов Омской области и ХМАО—Югры.
Как отметил генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский, завод поставляет лифты более чем в 30 регионов страны и продолжает расширять географию присутствия.
"За каждым проектом в регионе стоит комплексная работа — от производства оборудования и организации поставок до ввода лифтов в эксплуатацию. Такой подход позволяет обеспечивать высокий уровень исполнения контрактов и надежную работу оборудования на протяжении всего срока службы", — подчеркнул он.