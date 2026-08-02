Гарбузов: столичный КМЗ ввел в эксплуатацию 28 лифтов в Тюменской области

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"Московские предприятия поставляют лифтовое оборудование для реализации программ капитального ремонта по всей стране. В Тюмени Карачаровский механический завод завершил работы по вводу в эксплуатацию 28 лифтов в 11 многоквартирных домах высотой от 9 до 14 этажей. Проект предусматривал производство, поставку, замену и ввод в эксплуатацию подъемников, а также ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Для жилых домов были поставлены лифты грузоподъемностью 400 и 630 килограммов", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.