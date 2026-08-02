Сборная России выиграла московский международный турнир по пляжному футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу.
- В финале сборная России обыграла московский «Локомотив» со счетом 5:1.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу, который прошел на территории столичной "РЖД Арены".
В финале сборная России обыграла московский "Локомотив" со счетом 5:1. В составе победителей отличились вратарь Станислав Кошарный (9-я минута), Кирилл Романов (16, 30), Максим Аркан (19) и Ярослав Прудников (27). У проигравшей команды мяч забил Брено Шавьер (32). На 36-й минуте красную карточку получил футболист "Локомотива" Федор Земсков.
Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. В 2025 году национальная команда заняла третье место, а трофей завоевал "Локомотив".