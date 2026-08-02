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Сборная России выиграла московский международный турнир по пляжному футболу - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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20:07 02.08.2026
Сборная России выиграла московский международный турнир по пляжному футболу

Сборная России впервые выиграла московский турнир по пляжному футболу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПляжный футбол
Пляжный футбол - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу.
  • В финале сборная России обыграла московский «Локомотив» со счетом 5:1.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сборная России стала победителем Московского международного кубка по пляжному футболу, который прошел на территории столичной "РЖД Арены".
В финале сборная России обыграла московский "Локомотив" со счетом 5:1. В составе победителей отличились вратарь Станислав Кошарный (9-я минута), Кирилл Романов (16, 30), Максим Аркан (19) и Ярослав Прудников (27). У проигравшей команды мяч забил Брено Шавьер (32). На 36-й минуте красную карточку получил футболист "Локомотива" Федор Земсков.
Московский международный кубок проходит с 2022 года. Сборная России во второй раз приняла участие в турнире и впервые стала его победителем. В 2025 году национальная команда заняла третье место, а трофей завоевал "Локомотив".
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