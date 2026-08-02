Клуб Слуцкого потерпел третье поражение подряд в чемпионате Китая

Встреча в Шэньяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Жефферсон (9-я и 86-я минуты) и Такахиро Кунимото (32, с пенальти). В составе проигравших голом отметился Сауло Минейро (71, с пенальти).