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Клуб Слуцкого потерпел третье поражение подряд в чемпионате Китая - РИА Новости Спорт, 02.08.2026
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Футбол
 
16:54 02.08.2026 (обновлено: 17:17 02.08.2026)
Клуб Слуцкого потерпел третье поражение подряд в чемпионате Китая

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл 3-й матч подряд в чемпионате Китая по футболу

© Фотография из соцсетейЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Шанхай Шэньхуа" проиграл "Ляонин Тежэнь" в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 1:3.
  • "Шанхай Шэньхуа" потерпел третье поражение подряд и занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" проиграл "Ляонин Тежэнь" в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Шэньяне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Жефферсон (9-я и 86-я минуты) и Такахиро Кунимото (32, с пенальти). В составе проигравших голом отметился Сауло Минейро (71, с пенальти).
"Шанхай Шэньхуа", который возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, потерпел третье поражение подряд в чемпионате страны и занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков. Перед началом сезона с "Шанхая" сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе. "Ляонин Тежэнь" (24 очка) идет восьмым.
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ФутболСпортКитайШэньянРоссияШанхай ШэньхуаПФК ЦСКАЛеонид Слуцкий (Тренер)
 
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