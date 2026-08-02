Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге не исключил атак после теракта в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ Торстен Фрай избран новым председателем парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге, заняв место Йенса Шпана, ушедшего в отставку после скандала с суррогатным материнством.

Он не исключил возможности новых атак в ФРГ после теракта в Берлине 25 июля.

Фрай поддержал предложения министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта о превентивной изоляции потенциальных преступников и расширении использования электронных браслетов.

БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Новый председатель парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай не исключил новых атак в ФРГ после теракта в Берлине 25 июля.

Фрай 29 июля был избран новым главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Он занял место Йенса Шпана, который ушел в отставку после скандала с суррогатным материнством.

"Не хочу создавать впечатление, будто можно со стопроцентной уверенностью исключить подобные теракты в будущем", - сказал Фрай в интервью газете Bild.

Вместе с тем Фрай поддержал предложения министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта, касающиеся лиц, которые представляют угрозу общественной безопасности. В конце июля Добриндт в связи с наездом на людей в германской столице призвал ввести единые правовые нормы, допускающие превентивную изоляцию потенциальных преступников, а также расширить использование электронных браслетов.

"Следует разобраться, почему в одних федеральных землях Германии превентивное содержание под стражей может продолжаться два месяца, а в других - всего четыре дня", - подчеркнул Фрай.

Новый глава парламентской фракции христианских демократов заявил, что выступает за депортацию потенциальных преступников иностранного происхождения, если их действия подтверждают исходящую от них угрозу.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.