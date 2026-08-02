Рейтинг@Mail.ru
Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге не исключил атак после теракта в Берлине - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 02.08.2026
Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге не исключил атак после теракта в Берлине

Глава фракции ХДС/ХСС Фрай не исключил новых атак в ФРГ после теракта в Берлине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торстен Фрай избран новым председателем парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге, заняв место Йенса Шпана, ушедшего в отставку после скандала с суррогатным материнством.
  • Он не исключил возможности новых атак в ФРГ после теракта в Берлине 25 июля.
  • Фрай поддержал предложения министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта о превентивной изоляции потенциальных преступников и расширении использования электронных браслетов.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Новый председатель парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Торстен Фрай не исключил новых атак в ФРГ после теракта в Берлине 25 июля.
Фрай 29 июля был избран новым главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Он занял место Йенса Шпана, который ушел в отставку после скандала с суррогатным материнством.
Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине состоял в салафитской группировке
29 июля, 15:39
"Не хочу создавать впечатление, будто можно со стопроцентной уверенностью исключить подобные теракты в будущем", - сказал Фрай в интервью газете Bild.
Вместе с тем Фрай поддержал предложения министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта, касающиеся лиц, которые представляют угрозу общественной безопасности. В конце июля Добриндт в связи с наездом на людей в германской столице призвал ввести единые правовые нормы, допускающие превентивную изоляцию потенциальных преступников, а также расширить использование электронных браслетов.
"Следует разобраться, почему в одних федеральных землях Германии превентивное содержание под стражей может продолжаться два месяца, а в других - всего четыре дня", - подчеркнул Фрай.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
Мерц объявил о перестановках в правительстве ФРГ после отставки Шпана
24 июля, 10:57
Новый глава парламентской фракции христианских демократов заявил, что выступает за депортацию потенциальных преступников иностранного происхождения, если их действия подтверждают исходящую от них угрозу.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Последний шанс для Берлина". На что решился Мерц
28 июля, 08:00
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияТорстен ФрайАлександр ДобриндтЙенс ШпанХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала