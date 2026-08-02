СМИ: МИД ФРГ призвал защитить границы ЕС после наплыва мигрантов в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета Bild.
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"Он (Вадефуль - ред.) призвал Еврокомиссию отдать наивысший приоритет защите внешних границ", - говорится в публикации.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.