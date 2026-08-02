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СМИ: МИД ФРГ призвал защитить границы ЕС после наплыва мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 02.08.2026
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10:47 02.08.2026 (обновлено: 23:30 02.08.2026)
СМИ: МИД ФРГ призвал защитить границы ЕС после наплыва мигрантов в Сеуте

Bild: Вадефуль призвал ЕК защитить внешние границы ЕС после наплыва мигрантов

© REUTERS / Jon NazcaИспанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Испанские военные и полиция сопровождают нелегальных мигрантов к границе с Марокко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета Bild.
«
"Он (Вадефуль - ред.) призвал Еврокомиссию отдать наивысший приоритет защите внешних границ", - говорится в публикации.
Министр заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко. Как отмечает издание, Европе удалось избежать крупного миграционного кризиса, однако обстановка остается напряженной.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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В миреСеутаМароккоАфрикаЕврокомиссияЕвросоюзНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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