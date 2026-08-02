СМИ: МИД ФРГ призвал защитить границы ЕС после наплыва мигрантов в Сеуте

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета 20minutos со ссылкой на источники в испанской полиции сообщала, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко.