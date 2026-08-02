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Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за разрешения импорта меха из России - РИА Новости, 02.08.2026
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00:38 02.08.2026
Фицо обвинил ЕК в лицемерии из-за разрешения импорта меха из России

Фицо: ЕК лицемерно снимает санкции с соболиного меха из России

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия ведет себя лицемерно, разрешая импорт соболиного меха из России, но запрещая при этом ввоз более важных для экономики и повседневной жизни российских товаров.
  • В конце июля Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов.
  • Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными, отмечая, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.
БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Европейская комиссия ведет себя лицемерно, разрешая импорт соболиного меха из России, но запрещая при этом ввоз более важных для экономики и повседневной жизни российских товаров, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Товары, которые нужны нашей промышленности или товары, которые нужны нам для повседневной жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их импортом из других стран и при существенно более высоких расходах... Но на соболиный мех это распространяться не будет, его будет столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия", - заявил Фицо в своем видеообращении на его странице в социальной сети Facebook*.
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