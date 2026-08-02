Шотландский эксперт назвал причину общественного кризиса в Европе

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"Я думаю, что все это можно свести к одним и тем же общественным причинам: неспособности повысить уровень жизни трудящихся, концентрации богатства в руках немногих, а затем сознательному перенаправлению недовольства обычных людей на иностранцев или тех, кто чем-то от них отличается, чтобы они не обращали свой гнев против класса миллиардеров, сосредоточившего в своих руках все богатство", - сказал эксперт.