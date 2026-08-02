Шотландский эксперт назвал причину общественного кризиса в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рост социального неравенства и концентрация богатства в руках узкого круга лиц стали причиной общественного кризиса в Европе, заявил Крейг Мюррей.
- Недовольство обычных людей перенаправляется на иностранцев или тех, кто от них отличается, чтобы избежать гнева в адрес класса миллиардеров.
- По мнению Мюррея, современное западное общество отказалось от стремления к социальному равенству и приняло ничем не прикрытый капитализм в качестве основной модели общественного устройства.
ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. Рост социального неравенства и концентрация богатства в руках узкого круга лиц стали причиной общественного кризиса в Европе, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.
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"Я думаю, что все это можно свести к одним и тем же общественным причинам: неспособности повысить уровень жизни трудящихся, концентрации богатства в руках немногих, а затем сознательному перенаправлению недовольства обычных людей на иностранцев или тех, кто чем-то от них отличается, чтобы они не обращали свой гнев против класса миллиардеров, сосредоточившего в своих руках все богатство", - сказал эксперт.
По мнению Мюррея, современное западное общество отказалось от стремления к социальному равенству.
"Я считаю, что главная ошибка нашего времени заключается именно в этом общественном провале — в завершении эпохи, когда те, кто управлял государством, рассматривали социальное равенство как цель, к которой следует стремиться. Мы перестали считать, что общество должно становиться более равноправным, и приняли ничем не прикрытый капитализм в качестве основной модели общественного устройства", - пояснил он.
Крейг Мюррей был послом Великобритании в Узбекистане в 2002–2004 годах.
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