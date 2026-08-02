Европа сократила закупки СПГ до минимума с 2024 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объема почти за два года.

Поставки СПГ в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% и составили около 8,4 миллиарда кубометров.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объема почти за два года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe.

Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% в годовом выражении и составили около 8,4 миллиарда кубометров, что оказалось наименьшим уровнем с сентября 2024-го.

В марте Европа поставила исторический рекорд по закупкам СПГ, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. В апреле объем снизился на 7% к марту, в мае — на 11% к апрелю, в июне — на 9,2% к маю, а в июле — на 16,9% к предыдущему месяцу.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Запрет на поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводное топливо — с 1 ноября 2027-го.