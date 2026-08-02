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Европа сократила закупки СПГ до минимума с 2024 года - РИА Новости, 02.08.2026
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11:40 02.08.2026 (обновлено: 13:07 02.08.2026)
Европа сократила закупки СПГ до минимума с 2024 года

Европа в июле снизила импорт СПГ до минимума за два года

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объема почти за два года.
  • Поставки СПГ в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% и составили около 8,4 миллиарда кубометров.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европа в июле снизила импорт сжиженного природного газа до минимального объема почти за два года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe.
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС снизились на 26% в годовом выражении и составили около 8,4 миллиарда кубометров, что оказалось наименьшим уровнем с сентября 2024-го.
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В марте Европа поставила исторический рекорд по закупкам СПГ, но после этого начала ежемесячно сокращать импорт. В апреле объем снизился на 7% к марту, в мае — на 11% к апрелю, в июне — на 9,2% к маю, а в июле — на 16,9% к предыдущему месяцу.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Запрет на поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводное топливо — с 1 ноября 2027-го.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у Москвы. Он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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