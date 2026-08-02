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В ЕС воспользуются кризисом в Сеуте для укрепления власти, считает Филиппо - РИА Новости, 02.08.2026
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14:32 02.08.2026
В ЕС воспользуются кризисом в Сеуте для укрепления власти, считает Филиппо

Филиппо: ЕС использует миграционный кризис в Сеуте для укрепления власти

© REUTERS / Jon NazcaГраница между Испанией и Марокко в Сеуте
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что институты Евросоюза воспользуются миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута, чтобы укрепить свое положение относительно национальных властей.
  • На фоне кризиса в Сеуте произошли беспорядки, и в городе были развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
БРЮССЕЛЬ, 2 авг – РИА Новости. Институты Евросоюза воспользуются миграционным кризисом в испанском анклаве Сеута, чтобы укрепить свое положение относительно национальных властей объединения, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Брюссель, как всегда, будет только стремиться воспользоваться этим новым кризисом, чтобы ещё больше укрепить свою власть, свои прерогативы", - написал Филиппо в соцсети X.
Как он отметил, членство любой из стран в Евросоюзе и в Шенгенской зоне делает ее зависимой от миграционных кризисов любой другой страны объединения.
В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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