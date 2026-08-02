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В Энгельсе начала работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 02.08.2026
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09:29 02.08.2026
В Энгельсе начала работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

Леонов: в Энгельсе заработала горячая линия для пострадавших при атаке дронов

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на город Энгельс
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для жителей Энгельса, чьи дома пострадали от атаки БПЛА, начала работать горячая линия.
  • Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания.
  • В результате атаки вражеских беспилотников есть погибшие и пострадавшие, а также повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе.
САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Горячая линия начала работать для жителей Энгельса Саратовской области, чьи дома получили повреждения в результате атаки БПЛА, также действует оперативный штаб, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания.
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"Организована работа горячей линии. Жители домов, пострадавших в результате атаки БПЛА, могут позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8453) 56-71-29, 95-42-23. Также обратиться можно непосредственно в администрацию Энгельсского муниципального района…" - написал глава района в своем канале на платформе "Макс".
Леонов добавил, что организована работа оперативного штаба, куда жители могут обратиться за предоставлением жилья и заявлениями о поврежденном имуществе.
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