В Энгельсе начала работать горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА

САРАТОВ, 2 авг - РИА Новости. Горячая линия начала работать для жителей Энгельса Саратовской области, чьи дома получили повреждения в результате атаки БПЛА, также действует оперативный штаб, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли два человека, кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания.