Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о терактах против мирного населения в Энергодаре - РИА Новости, 02.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 02.08.2026 (обновлено: 15:48 02.08.2026)
Лихачев рассказал о терактах против мирного населения в Энергодаре

Лихачев: в Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на минах

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах.
  • Беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому, в результате которого выгорело несколько квартир и погибла женщина.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Продолжают фиксироваться подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах", - сказал Лихачев журналистам.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев
16 мая, 17:48
Он добавил, что вечером в пятницу беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому.
"В результате выгорело сразу несколько квартир. К сожалению, погибла женщина", - добавил гендиректор.
По словам Лихачева, обстановка в городе остается крайне напряженной, обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно, а главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.
"Несмотря на постоянную угрозу, предприниматели, водители и сотрудники торговых предприятий ежедневно идут на подвиг и продолжают обеспечивать город продовольствием и товарами первой необходимости. Каждая такая поездка сегодня сопряжена с реальным риском для жизни", - отметил Лихачев.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Росатом" заявил о нарастании озлобленности ударов ВСУ по Энергодару
24 июля, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала