Лихачев рассказал о терактах против мирного населения в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах.
- Беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому, в результате которого выгорело несколько квартир и погибла женщина.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Продолжают фиксироваться подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что вечером в пятницу беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому.
"В результате выгорело сразу несколько квартир. К сожалению, погибла женщина", - добавил гендиректор.
По словам Лихачева, обстановка в городе остается крайне напряженной, обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно, а главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.
"Несмотря на постоянную угрозу, предприниматели, водители и сотрудники торговых предприятий ежедневно идут на подвиг и продолжают обеспечивать город продовольствием и товарами первой необходимости. Каждая такая поездка сегодня сопряжена с реальным риском для жизни", - отметил Лихачев.