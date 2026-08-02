Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото

Стела при въезде в город Энергодар

Лихачев рассказал о терактах против мирного населения в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах.

Беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому, в результате которого выгорело несколько квартир и погибла женщина.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Энергодаре продолжаются подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах, заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Продолжают фиксироваться подрывы гражданских автомобилей на дистанционно устанавливаемых минах", - сказал Лихачев журналистам.

Он добавил, что вечером в пятницу беспилотный летательный аппарат нанес удар по пятиэтажному жилому дому.

"В результате выгорело сразу несколько квартир. К сожалению, погибла женщина", - добавил гендиректор.

По словам Лихачева, обстановка в городе остается крайне напряженной, обстрелы и атаки беспилотников продолжаются ежедневно и еженощно, а главными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ.