Эксперт рассказал о влиянии обмеления рек на Европу и Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Европы вынуждены приостанавливать работу АЭС и снижать мощность реакторов из-за обмеления рек.
- Обмеление рек приводит к падению выработки гидроэлектростанций, и страны Европы будут переходить на более дорогие газ, нефть или угольную генерацию.
- Из-за остановки работы АЭС «Пакш» Венгрия перестанет поставлять электроэнергию на Украину, и Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Европы вынуждены приостанавливать работу АЭС и снижать мощность реакторов из-за обмеления рек, а Киев будет вынужден платить больше денег на закупку электроэнергии, заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
"Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей", – сказал Анпилогов деловой газете ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил, что планируются остановки единственной в Венгрии АЭС "Пакш", а также реакторов румынской АЭС "Чернаводэ" и французских АЭС "Гольфеш", "Бюже" и "Шо". По словам специалиста, к этой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния.
"Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа", – добавил Анпилогов.
По его словам, обмеление рек приводит не только к снижению КПД работы АЭС, но и к падению выработки гидроэлектростанций. Эксперт отметил, что страны Европы будут переходить на более дорогие газ, нефть или угольную генерацию. Это нанесет урон экологии и "ударит по карманам" граждан, а европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей, подчеркнул Анпилогов.
"Что касается "Пакш", то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа", – сказал эксперт.
В середине июля из-за сильного обмеления реки у набережной Буды из воды выступил "камень голода" - скальный выступ, со Средних веков предвещавший, по мнению жителей, голодный год из-за засухи, передавал корреспондент РИА Новости.
В середине июня в Европе установилась аномально жаркая погода. В ряде стран температура воздуха поднималась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Наивысший красный уровень погодной опасности был введен во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. На Апеннинах установилась уже третья волна зноя.
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12 июля, 18:54