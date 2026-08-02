Краткий пересказ от РИА ИИ Страны Европы вынуждены приостанавливать работу АЭС и снижать мощность реакторов из-за обмеления рек.

Обмеление рек приводит к падению выработки гидроэлектростанций, и страны Европы будут переходить на более дорогие газ, нефть или угольную генерацию.

Из-за остановки работы АЭС «Пакш» Венгрия перестанет поставлять электроэнергию на Украину, и Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Страны Европы вынуждены приостанавливать работу АЭС и снижать мощность реакторов из-за обмеления рек, а Киев будет вынужден платить больше денег на закупку электроэнергии, заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

"Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей", – сказал Анпилогов деловой газете ВЗГЛЯД

Эксперт напомнил, что планируются остановки единственной в Венгрии АЭС "Пакш", а также реакторов румынской АЭС "Чернаводэ" и французских АЭС "Гольфеш", "Бюже" и "Шо". По словам специалиста, к этой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния.

"Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа", – добавил Анпилогов.

По его словам, обмеление рек приводит не только к снижению КПД работы АЭС, но и к падению выработки гидроэлектростанций. Эксперт отметил, что страны Европы будут переходить на более дорогие газ, нефть или угольную генерацию. Это нанесет урон экологии и "ударит по карманам" граждан, а европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей, подчеркнул Анпилогов.

"Что касается "Пакш", то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа", – сказал эксперт.

В середине июля из-за сильного обмеления реки у набережной Буды из воды выступил "камень голода" - скальный выступ, со Средних веков предвещавший, по мнению жителей, голодный год из-за засухи, передавал корреспондент РИА Новости.

Венгерские синоптики объясняют сложившуюся ситуацию очень сухими весной и первой половиной лета в верховьях Дуная , сильной жарой в Европе , недостатком воды в Альпах, где река берет начало, и низким стоком на всем протяжении Дуная.