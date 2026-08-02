Мужчину, напавшего на сотрудницу МФЦ в Москве, направили на экспертизу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина, напавший с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве, арестован.
- Обвиняемого направили в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Мужчина, напавший с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве, направлен в медучреждение для проведения судебно-психиатрической экспертизы, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
В июне на улице Борисовские пруды в Москве мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ. Женщина была госпитализирована. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Нападавший был арестован.
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"Обвиняемый... убыл в медицинское учреждение для проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы", - говорится в документах.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина направлен в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.
В пятницу суд в Москве продлил арест обвиняемому.
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