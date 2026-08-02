В Астраханской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с микроавтобусом в Ахтубинском районе Астраханской области погибли два человека.
- Шестеро пассажиров, включая четырех несовершеннолетних детей, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 131 километре автодороги Волгоград-Астрахань. По предварительной информации, водитель машины "ВАЗ 2115" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Daewoo.
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"В результате ДТП оба водителя (1979 и 1974 годов рождения) погибли. Пассажиры: женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четыре несовершеннолетних ребенка - 2009, 2011, 2012 и 2014 года рождения доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку по обстоятельствам произошедшего. Ход проверки находится на контроле прокуратуры области.