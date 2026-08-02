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В Астраханской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 02.08.2026
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10:42 02.08.2026 (обновлено: 10:57 02.08.2026)
В Астраханской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

МВД: 2 человека погибли и 6 пострадали в ДТП с микроавтобусом под Астраханью

© Фото : УМВД по Астраханской областиПоследствия ДТП с микроавтобусом в Астраханской области. 2 августа 2026
Последствия ДТП с микроавтобусом в Астраханской области. 2 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : УМВД по Астраханской области
Последствия ДТП с микроавтобусом в Астраханской области. 2 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с микроавтобусом в Ахтубинском районе Астраханской области погибли два человека.
  • Шестеро пассажиров, включая четырех несовершеннолетних детей, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 131 километре автодороги Волгоград-Астрахань. По предварительной информации, водитель машины "ВАЗ 2115" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Daewoo.
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"В результате ДТП оба водителя (1979 и 1974 годов рождения) погибли. Пассажиры: женщина 1981 года рождения, мужчина 1975 года рождения и четыре несовершеннолетних ребенка - 2009, 2011, 2012 и 2014 года рождения доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция Ахтубинского района проводит проверку по обстоятельствам произошедшего. Ход проверки находится на контроле прокуратуры области.
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ПроисшествияАхтубинский районАстраханская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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