Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы беспилотных систем «Южной» группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) в районе Алексеево-Дружковки в ДНР.
- НРТК выполняли доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
- Удары ударных дронов не позволили ВСУ обеспечить снабжение своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузом противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили три наземных робототехнических комплекса, выполнявших доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника", - сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, операторами беспилотных систем было принято решение о нанесении ударов по выявленным целям.
"В результате точных попаданий ударных дронов три НРТК вместе с грузом противника были уничтожены. Таким образом, операторы беспилотных систем не позволили ВСУ обеспечить снабжение своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения", - добавили в оборонном ведомстве.
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