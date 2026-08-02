Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем «Южной» группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) в районе Алексеево-Дружковки в ДНР.

НРТК выполняли доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.

Удары ударных дронов не позволили ВСУ обеспечить снабжение своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения.

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузом противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили три наземных робототехнических комплекса, выполнявших доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника", - сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, операторами беспилотных систем было принято решение о нанесении ударов по выявленным целям.