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Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР - РИА Новости, 02.08.2026
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14:08 02.08.2026
Операторы БПЛА "Южной" группировки уничтожили три наземных робота ВСУ в ДНР

Операторы БПЛА "Юга" уничтожили 3 НРТК ВСУ с грузом в районе Алексеево-Дружковки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем «Южной» группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) в районе Алексеево-Дружковки в ДНР.
  • НРТК выполняли доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника.
  • Удары ударных дронов не позволили ВСУ обеспечить снабжение своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки российских войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузом противника в районе Алексеево-Дружковки в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск выявили три наземных робототехнических комплекса, выполнявших доставку материальных средств и боеприпасов к передовым позициям противника", - сообщили в Минобороны.
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По информации ведомства, операторами беспилотных систем было принято решение о нанесении ударов по выявленным целям.
"В результате точных попаданий ударных дронов три НРТК вместе с грузом противника были уничтожены. Таким образом, операторы беспилотных систем не позволили ВСУ обеспечить снабжение своих передовых подразделений на линии боевого соприкосновения", - добавили в оборонном ведомстве.
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