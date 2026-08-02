В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Короче Белгородской области.
- В результате атаки пострадали мужчина и 16-летний подросток.
- Повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в белгородском городе Короче, пострадали мужчина и подросток, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Уточняется, что мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица, его доставляют в больницу. Кроме того, 16-летнего юношу, предварительно, с акубаротравмой доставляют в детскую областную клиническую больницу.
Подчеркивается, что в результате атаки повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, возгорание потушено.
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22 июня 2022, 17:18