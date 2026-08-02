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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 02.08.2026
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20:44 02.08.2026 (обновлено: 20:49 02.08.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина и подросток пострадали при атаке дрона ВСУ

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Короче Белгородской области.
  • В результате атаки пострадали мужчина и 16-летний подросток.
  • Повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в белгородском городе Короче, пострадали мужчина и подросток, сообщил оперативный штаб Белгородской области.
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"В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица, его доставляют в больницу. Кроме того, 16-летнего юношу, предварительно, с акубаротравмой доставляют в детскую областную клиническую больницу.
Подчеркивается, что в результате атаки повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, возгорание потушено.
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