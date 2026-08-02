Шуваев рассказал о погибшей и пострадавших при ударе дрона в Принцевке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Принцевка от удара БПЛА погибла 13-летняя девочка.
- Ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. От удара БПЛА в белгородском селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью... Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног... Еще одну девятилетнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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