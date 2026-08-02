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Шуваев рассказал о погибшей и пострадавших при ударе дрона в Принцевке - РИА Новости, 02.08.2026
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20:39 02.08.2026 (обновлено: 20:46 02.08.2026)
Шуваев рассказал о погибшей и пострадавших при ударе дрона в Принцевке

Шуваев: 13-летняя девочка погибла, еще две пострадали при ударе БПЛА в Принцевке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Принцевка от удара БПЛА погибла 13-летняя девочка.
  • Ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. От удара БПЛА в белгородском селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, ранения получили девочки семи и девяти лет, они госпитализированы, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой. В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью... Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног... Еще одну девятилетнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ШуваевБелгородская область
 
 
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