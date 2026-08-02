В Белгородской области ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Принцевка украинский БПЛА ударил рядом с детской площадкой.
- Погиб ребенок, еще двое получили ранения.
- ВСУ также атаковали коммерческий объект в городе Короче, пострадали мужчина и подросток.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар возле детской площадки в белгородском селе, погиб ребенок, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"В Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок. <...> В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой", — написал он на платформе "Макс".
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Погибшей было 13 лет. Еще две девочки, семи и девяти лет, получили осколочные ранения, их госпитализировали.
Кроме того, под удар попал коммерческий объект в городе Короче. Пострадали мужчина и 16-летний подросток. Повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, пожар потушили.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением украинских извергов. Он напомнил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения.
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