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В Белгородской области ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки - РИА Новости, 02.08.2026
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20:35 02.08.2026 (обновлено: 21:11 02.08.2026)
В Белгородской области ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки

В Белгородской области дрон ударил у площадки, погиб ребенок, двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи на дороге
Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Принцевка украинский БПЛА ударил рядом с детской площадкой.
  • Погиб ребенок, еще двое получили ранения.
  • ВСУ также атаковали коммерческий объект в городе Короче, пострадали мужчина и подросток.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украинские боевики нанесли удар возле детской площадки в белгородском селе, погиб ребенок, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
«

"В Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок. <...> В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой", — написал он на платформе "Макс".

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
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Погибшей было 13 лет. Еще две девочки, семи и девяти лет, получили осколочные ранения, их госпитализировали.
Кроме того, под удар попал коммерческий объект в городе Короче. Пострадали мужчина и 16-летний подросток. Повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, пожар потушили.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал преднамеренные удары по детям страшным военным преступлением украинских извергов. Он напомнил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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