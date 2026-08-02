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В ДНР за неделю сорвали 138 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 02.08.2026
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12:15 02.08.2026
В ДНР за неделю сорвали 138 атак украинских БПЛА

ФСБ: в ДНР за неделю сорвали 138 террористических атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За минувшую неделю в ДНР предотвратили 138 террористических атак украинских БПЛА.
  • Атаки были направлены на рынок, котельную, мирные кварталы, электроподстанцию и железнодорожный узел.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Почти 140 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 138 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ВСУ попытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам с помощью дронов "Батон" в Горловке.
Также с помощью самолетного дрона "FP-2" со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Донецке. Еще три дрона различных типов были сбиты при попытке атаки на у железнодорожного узла в Шахтерске.
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