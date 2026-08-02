В ДНР за неделю сорвали 138 атак украинских БПЛА

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Почти 140 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 138 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.

Также с помощью самолетного дрона "FP-2" со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Донецке. Еще три дрона различных типов были сбиты при попытке атаки на у железнодорожного узла в Шахтерске.