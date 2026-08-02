В ДНР за неделю сорвали 138 атак украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За минувшую неделю в ДНР предотвратили 138 террористических атак украинских БПЛА.
- Атаки были направлены на рынок, котельную, мирные кварталы, электроподстанцию и железнодорожный узел.
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Почти 140 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 138 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.
Также с помощью самолетного дрона "FP-2" со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Донецке. Еще три дрона различных типов были сбиты при попытке атаки на у железнодорожного узла в Шахтерске.
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5 октября 2025, 12:08